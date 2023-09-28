Бывший советник ОП уже прокомментировал свои жесткие высказывания о женщинах.

Бывший советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович угодил в скандал из-за того, что на платных семинарах делал сексисткие заявления, а также описывал насилие, которое якобы хочется применить к женщинам.

Скандальные урывки из семинаров Арестовича опубликовали журналистки на своем канале в YouTube "Палає". Они узнали, что, по мнению экс-советника ОП, "женщина идет на службу к Сатане" и буквально с начала жизни начинает строить глазки.

"Я присутствовал на родах своих детей. Маленькие девочки начинают строить глазки на второй минуте после того, как ее достали из мамы", - говорил он.

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Кроме того, Арестович назвал женщин "расколотым существом".

"У вас в животе находится портал в совершенно другой мир, законов которого вы не знаете, ничем не управляете там, ничего не понимаете о нем, и оттуда постоянно прет какая-то энергия, какой-то хаос. Заметьте, нам это может присниться только в страшном сне, а они с этим живут каждый божий день. В тебе внутри находятся ворота в другой мир. Что нужно понять про женщин - женщина на психологическом уровне себе не принадлежит. Это расколотое существо", - сказал он.

Бывший советник также разбирал советскую сказку о Барутино, чтобы объяснить взаимоотношения между женщинами и мужчинами.

"Кто такой Артемон? Это кастрированный мальчик, который служит Мальвине во всех ее проявлениях. Наиболее удобный способ для женщин контролировать, самый действенный - это кастрировать своего мужика и сыновей, которых она воспитывает, и вообще всех, до кого она дотянется… Что такое кастрация - это лишение творческого потенциала и вкуса к жизни. Когда женщина занимается кастрацией, она напрямую служит Сатане. Запомните, это не красивая метафора, это буквально так и есть", - утверждал Арестович.

Свое утверждение он объяснил так: "Под видом страшной заботы о близком человеке… и во имя собственного удобства, чтобы менее периживать тревогу, менее парить себя контролем, а жить более-менее энергетически и технически, женщина идет на службу к Сатане в простом смысле для того, чтобы ей было удобнее".

По его мнению, как только женщины перестают смотреть на мужчину, как на Бога, все - они "его кастрировали, лишили творческой силы".

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, мы можем с вами нормально откровенно поговорить. Что хочется сделать с этими созданиями, вот скажите, в норме? Придушить. При чем душить, не отпуская, просто придушить. Сначала, конечно, хочется тр*хнуть, а потом, когда уже надоело или привыкли, или наелись, дальше хочется придушить н*хрен просто. Просто задушить, чтобы ее никогда не было, а потом еще года три не размыкать пальцы…", - вот так жостко Арестович говорил о женщинах.

В сети начали активно комментировать высказывания Арестовича:

"Я еще не досмотрела, но уже благодарна Арестовичу за то, что открыл глаза на такой важный вопрос "как у меня влезает столько еды". Оказывается, там портал у других мир", - написала Владислава Губенко.

"Я послушал это, и мне стало стыдно… как вообще можно нести в общественный концепт столь антинравственные ценности?", - поставил вопрос Владимир.

"Хуже Аристовича только люди, которые слушают и воспринимают его как гуру. Вчера имела травматический опыт общения с его адептами. Это страшные люди, и они рядом", - поделилась Наталия Черновол.

Сам Арестович уже отреагировал на скандал в своем канале в Telegram - разместил шуточный пост.

Интересные новости Украины - в какие скандалы уже попадал Арестович

Летом прошлого года Алексей Арестович заявил, что относится к людям, которые имеют нетрадиционную ориентацию, как к тем, у кого есть отклонения.

Позже - в августе текущего года, бывший советник ОП угодил в еще один скандал - обматерил граждан Украины, которые не хотят видеть его президентом нашей страны.

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