Александр Корниенко заявляет, что информация о существовании во фракции якобы письма к депутатам о недопустимости отдыха на дорогих курортах не соответствует действительности.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что будет отдыхать на новогодне-рождественские праздники на дешевом курорте в Египте.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что якобы некоторые депутаты фракции "Слуга народа", несмотря на запрет ехать на дорогие курорты, все-таки собираются проводить там отдых, в частности, народный депутат Валерий Колюх искал дорогой курорт в Доминиканской Республике.

Корниенко отметил, что информация о существовании якобы письма во фракции к депутатам о недопустимости отдыха на дорогих курортах не соответствует действительности.

Он уверяет, что никаких распоряжений по этому поводу во фракции не было.

«Относительно Колюха, то человек может интересовался, наводил какие-то справки. Но не было никаких там запретов...», - сказал Корниенко.

По его словам, «у многих депутатов есть естественная позиция - никуда за дорого не ехать, понимая ситуацию в стране, понимая ситуацию в мире, понимая пандемии, понимая информацию о новом штамме».

«Можно поехать в страну «зеленой» зоны, а вернуться из страны, я извиняюсь, «красной» зоны и попасть на самоизоляцию», - отметил он.

Он утверждает, что многие депутаты спокойно реагируют на возможность провести отдых или в Украине, или в доступных странах.

При этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия добавил к словам Корниенко, что там только шесть доступных стран остается.

Корниенко, говоря о своем отдыхе, отметил: «Я собираюсь на недорогой курорт - называется «Египет». Думаю, что большинство украинцев меня там могут встретить».

Арахамия пошутил, обращаясь к Корниенко: «Анонсируют: куда, когда. И все журналисты приедут в командировку».

Корниенко отреагировал на эти слова следующим образом: «Если кому интересно, то пусть напишут запрос ... И я вам отвечу».

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Автор: Надя Пришляк