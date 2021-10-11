Арбитражный суд в Гааге 11 октября начнет слушания о юрисдикции в деле Украина против России по захвату в ноябре 2018 года трех украинских судов.

В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что Арбитражный трибунал признает юрисдикцию по делу захвата украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, которое произошло в ноябре 2018 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"С 11 октября Украина будет принимать участие в устных слушаниях по делу против Российской Федерации о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в Арбитраже, образованном согласно приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву, будут касаться возражений России относительно юрисдикции Арбитража", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что дело касается нарушений Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года Россия арестовала три украинских военно-морских корабля и 24 члена их экипажей в Черном море.

"Россия и дальше продолжала удерживать украинские суда около одного года, а членов экипажа в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять в отношении них уголовное преследование по законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, согласно Конвенции ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, что запрещает иностранным государствам осматривать, накладывать арест, удерживать судно и осуществлять судебное преследование", - говорится в заявлении.

В связи с этим сказано, что такие действия РФ являются нарушением фундаментальных принципов международного права.

"Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских судна и 24 задержанных украинских моряка. За это решение проголосовало 19 из 20 судей, против данного решения был лишь судья из России", - напомнили в МИД.

В то же время сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража.

"Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права", - заявили в МИД.

Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина – 12 октября. Слушания начнутся в 14:00 по киевскому времени.

Захват Россией судов в Керченском проливе

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Арбитражного трибунала по делу Украины против РФ относительно задержания украинских военно-морских судов и членов их экипажей. Главой делегации и агентом Украины стала директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты тогда захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

20 ноября РФ вернула Украине захваченные корабли. Тогда командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" украинские суда, сняли даже "плафоны, розетки и унитазы". Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против Российской Федерации о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В МИД Украины ожидают решения по этому делу в течение 2022-2023 года.

Автор: Виталий Саенко