Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что существует несколько сценариев развития ситуации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин стремится уничтожить Украину как государство.

Об этом Данилов заявил в интервью "Радио НВ".

"Главная задача Российской Федерации и ее руководителей, непосредственно Путина - это уничтожение нас как государства, чтобы на карте мира прекратило существование Государство Украина. Это надо понимать всем", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО уверен, что президент РФ не заинтересован, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом Украины.

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"Это не входит в его планы", - сказал Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, Россия никогда не прекращала оказывать давление на Украину и пытается разговаривать с нашей страной с позиции силы.

При этом он добавил, что сегодня Украина имеет другую армию, если сравнивать с ситуацией в 2014 году, когда началась российская военная агрессия.

Данилов отметил, что РФ никогда не скрывала своей цели в отношении Украины, поэтому Украина должна быть готова к любому развитию событий.

"Мне сложно сказать, как будет дальше развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев. Мы готовы к любому сценарию. Мы понимаем, что сегодня происходит в современном мире. Но надо понимать, что мы не одиноки, что у нас есть партнеры и мы постоянно общаемся с партнерами, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид, что он наш партнер. Также есть те, кто заигрывают с Российской Федерацией", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что "есть четкое понимание позиции Соединенных Штатов по этому поводу, позиции Великобритании, позиции Японии и многих других стран, которые действительно являются нашими партнерами".

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Автор: Виталий Саенко