Адвокаты утверждают, что нарушена процедура досудебного расследования, а также, что нет никаких рисков побега Виктора Медведчука, подозрение ему не обосновано и объявлено с нарушениями норм Уголовного процессуального кодекса.

Адвокаты народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны, просят суд не избирать ему никакой меры пресечения.

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Как передает корреспондент УНИАН, в заседании суда объявлен технический перерыв, до которого в суде выступили адвокаты Медведчука.

5 адвокатов Медведчука попросили суд не избирать их клиенту никакой меры пресечения. В частности, они заявляют, что сторона обвинения не обосновала размера залога в более чем 300 млн грн. По словам адвокатов, прокуратура просит суд избрать Медведчуку залог, в качестве альтернативы содержания под стражей, в размере 132 тысячи 159 прожиточных минимумов, а почему именно такая сумма - прокуроры не аргументировали.

По словам адвокатов, Уголовным кодексом предусмотрен залог в размере от 80-300 прожиточных минимумов, то есть 181-681 тыс. грн.

Также защитники нардепа утверждают, что нет рисков побега Медведчука, влияния его на следствие и свидетелей, уничтожение доказательств.

Подозрение, считают они, не обосновано, а досудебное следствие незаконно, поскольку сведения об уголовном производстве в Единый реестр досудебных расследований были внесены следователями СБУ, а не ГБР, как того требует закон.

Таким образом они считают, что никаких оснований избирать меру пресечения Медведчуку не существует.

Дело Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Проминь».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Прокуратура просит суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

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Автор: Дмитрий Хилюк