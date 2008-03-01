Ющенко и Тимошенко: ”выжить” должен только один?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает целесообразным упразднить одну из двух высших государственных должностей – или должность президента, или должность премьер-министра.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№8 от 1-7 марта 2008 года).

«Придется обязательно устранить установленное за последние десять лет двоевластие в стране. Абсурдно, когда страной руководят два должностных лица - президент и премьер-министр - с практически полностью одинаковыми функциями и полномочиями», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такое двоевластие порождает полный хаос в управлении и создает систему разрушительного противостояния, уничтожает стабильность, ослабляет страну. “Либо должность премьера, либо должность Президента из новой Конституции нужно точно изъять. Но, учитывая политическую ситуацию в стране, да и положения действующей Конституции, полностью новый Основной Закон страны будет создаваться все же именно внесением изменений и дополнений в действующую Конституцию”, - отметила глава правительства.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО считает, что именно народ на консультативном референдуме должен избрать форму правления в государстве. Однако, по ее прогнозам, провести соответствующий консультативный референдум не удастся, а через Верховную Раду можно провести только парламентский вариант.

«Консолидация политических сил в парламенте возможна только для принятия новой Конституции с чисто парламентской формой правления. Другой вариант Конституции - президентская форма правления - в парламенте Украины не проходит по умолчанию», - считает глава правительства.