В Минобороны будут бороться с угрозой от мобильных телефонов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны украины Степан Полторак.

“Мы сейчас смотрим, как решить этот вопрос. Просто забрать телефоны тоже нельзя, потому что будет возмущение людей, поэтому мы ищем, как выйти из этого положения. Чтобы обеспечить связь бойцов с родными, но не по мобильным”, - отметил министр обороны.

Читайте такжеНа границе летают российские самолеты - глушат связь и перехватывают радиопереговорыМассовое использование мобильных телефонов стало одним из признаков войны на Донбассе. В частности, враг может использовать сигнал телефона для корректировки артиллерийского огня. СБУ, в свою очередь, регулярно перехватывает телефонные переговоры боевиков на Донбассе.

Например, в сентябре СНБО сообщала, что Новоазовским районом постоянно перемещается специально оборудованный автомобиль российских военных, который создает радиоэлектронные помехи и прослушивает абонентов мобильных операторов.

В июле СБУ перехватила переговоры боевиков за 2 минуты до катастрофы "Боинга", которые свидетельствуют, что самолет сбили террористы.