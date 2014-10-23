Порошенко подписал закон о прокуратуре

Об этом сообщает официальный сайт главы государства. "Следствие должно быть передано Государственному бюро расследований. Последний советский рудимент в украинской правоохранительной системе мы ликвидировали", - от метил Петр Порошенко, подписывая закон.

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Законом отменяются функции прокуратуры по надзору за соблюдением и применением законов (так называемый "общий надзор"). Основная роль в выполнении этих задач отводится профильным органам госвласти. Полномочия прокуратуры в сфере общественных отношений, не связанных с уголовным судопроизводством, ограничиваются исключительно ее возможностью осуществлять действия, связанные с выполнением конституционной функции представительства интересов гражданина или государства в суде.

Напоним, 14 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект "О прокуратуре".