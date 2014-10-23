Порошенко подписал закон о прокуратуре
Президент Петр Порошенко подписал закон "О прокуратуре", которым прокуратура лишается функции общего надзора за соблюдением законов.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства. "Следствие должно быть передано Государственному бюро расследований. Последний советский рудимент в украинской правоохранительной системе мы ликвидировали", - от метил Петр Порошенко, подписывая закон.
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Законом отменяются функции прокуратуры по надзору за соблюдением и применением законов (так называемый "общий надзор"). Основная роль в выполнении этих задач отводится профильным органам госвласти. Полномочия прокуратуры в сфере общественных отношений, не связанных с уголовным судопроизводством, ограничиваются исключительно ее возможностью осуществлять действия, связанные с выполнением конституционной функции представительства интересов гражданина или государства в суде.
Напоним, 14 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект "О прокуратуре".