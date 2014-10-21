Турчинов подписал закон о прокуратуре

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Как сообщал УНИАН, парламент принял закон о прокуратуре 14 октября 316-ю голосами.

Данным законом определяются правовые основы организации прокуратуры Украины, система прокуратуры, статус прокуроров, порядок осуществления прокурорского самоуправления, а также система и общий порядок обеспечения деятельности прокуратуры.

В частности, будет сформирована трехуровневая система органов: Генеральная прокуратура Украины, региональные прокуратуры, местные прокуратуры. При этом ликвидируются специализированные прокуратуры (транспортные, природоохранные), а также городские или районные в городах, районные или межрайонные прокуратуры там, где они действуют одновременно.

Законом на прокуратуру возложены такие функции: поддержка государственного обвинения в суде; представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных данным законом; надзор за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие; надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.

Читайте такжеТурчинов подписал закон об антикоррупционной политике Установлено, что "на прокуратуру не может возлагаться осуществление функций, не предусмотренных Конституцией Украины".

Законом также отменяются функции прокуратуры по надзору за соблюдением и применением законов (так называемый "общий надзор"); вводится особый порядок назначения прокуроров на должность и увольнения их с должности; значительно расширены полномочия прокурора для осуществления представительства интересов гражданина или государства в суде; определены основания и порядок осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров; вводится система органов прокурорского самоуправления (всеукраинская конференция работников прокуратуры и Совет прокуроров Украины) и пр.