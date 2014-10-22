Переселенцами из Донбасса и оккупированного Крыма стали 425 тысяч украинцев

В Украине на сегодняшний день зарегистрировано 425 тыс. временно перемещенных лиц из оккупированного Россией Крыма и зоны антитеррористической операции на востоке страны, сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.

"Сегодня уже 425 тысяч человек", - сказала Денисова.

Также, по ее данным, уже 16 тыс. семей из Донбасса стали на учет в других регионах Украины. Кроме того, 12 тыс. семей, которые уже зарегистрированы как переселенцы, обратились к государству за выплатой социальной помощи, такая выплата уже назначена 4 тыс. из них. Министр также проинформировала, что в центры занятости для поиска работы обратилось 15 тыс. переселенцев.

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Как сообщал УНИАН, неделю назад Минсоцполитики сообщило о 410 тыс. переселенцев из Крыма и Донбасса.

Украинские и международные ведомства регулярно информируют о количестве переселенцев, однако данные различных служб не всегда совпадают. В частности, по последним данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Украине официально зарегистрировано 379 тыс. вынужденных переселенцев из Крыма и зоны АТО. По информации ООН, в Украине насчитывается 402 тыс. внутренних переселенцев.

После проведения незаконного референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией с апреля текущего года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Жители этих регионов вынуждены покидать свои дома и переезжать в другие регионы Украины или соседние страны.