Глава ЦИК надеется, что украинцы смогут проголосовать без очередей



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

”Сейчас у нас нет дефицита членов УИК, кроме отдельных округов Донецкой и Луганской областей... Все УИК образованы, как правило, в максимальном составе и мы надеемся, что очередей в день голосования удастся избежать”, - сказал он.

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Охендовский также отметил, что очереди на участках во время прошлых президентских выборов были обусловлены одновременным проведением местных выборов и малым количеством членов УИК. Однако, по его словам, 26 октября также запланирован ряд местных выборов, но они менее масштабные и не будут влиять на общий ход голосования.