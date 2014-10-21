Глава ЦИК надеется, что украинцы смогут проголосовать без очередей
Председатель ЦИК Михаил Охендовский надеется, что в день голосования на внеочередных парламентских выборах, удастся избежать очередей на избирательных участках.
Глава ЦИК надеется, что в день голосования удастся избежать очередей на избирательных участках / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.
”Сейчас у нас нет дефицита членов УИК, кроме отдельных округов Донецкой и Луганской областей... Все УИК образованы, как правило, в максимальном составе и мы надеемся, что очередей в день голосования удастся избежать”, - сказал он.
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Охендовский также отметил, что очереди на участках во время прошлых президентских выборов были обусловлены одновременным проведением местных выборов и малым количеством членов УИК. Однако, по его словам, 26 октября также запланирован ряд местных выборов, но они менее масштабные и не будут влиять на общий ход голосования.