Скандал в Нашей Украине: в редакциии сайта есть подтверждение слов Олийныка

Официальный сайт блока “Наша Украина – Народная самооборона” отвергает какие-либо обвинения в фальсификации комментария советника Президента Украины Петра ОЛИЙНЫКА.

Об этом отмечается в заявлении редакции официального сайта блока.

“В связи с информацией, распространенной информационными агентствами о якобы недостоверности комментария Петра ОЛИЙНЫКА, размещенного на официальном сайте блока “Наша Украина – Народная самооборона”, редакция сайта NUNS.com.ua сообщает, что располагает аудиозаписью телефонного разговора с Петром ОЛИЙНЫКОМ и в связи с этим отвергает какие-либо обвинения в фальсификации”, - заявляет редакция сайта.

Как сообщал УНИАН, сегодня сайт блока “Наша Украина – Народная самооборона” обнародовал комментарий П.ОЛИЙНЫКА по поводу выхода из партии НСНУ нескольких членов и проведения 1 марта заседания политсовета партии.

В частности, сайт цитировал якобы его слова о том, что народные депутаты, которые вышли из партии “Наша Украина”, должны покинуть фракцию “Наша Украина – Народная самооборона” и сложить депутатские полномочия.

“А в отношении тех, кто вышел из партии, то скажу: если ты прошел по списку партии в любой представительский орган, но если ты не желаешь находиться в рядах этой партии, то ты должен выйти из депутатской фракции и сложить депутатские полномочия”, - передавал якобы слова председателя Львовской организации НСНУ сайт блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Кроме того, сайт также цитировал якобы такие слова П.ОЛИЙНЫКА: “На заседании я буду отмечать то, что мы - партия Президента, и не принимаем участия в сомнительных проектах, которые создаются сомнительными политиками. Партия “Народный Союз Наша Украина” – это партия, рожденная Майданом”.

После этого, уже от пресс-службы Президента Украины УНИАН получил заявление от имени самого П.ОЛИЙНЫКА, в котором говорилось, что в его комментарии относительно процессов в партии “Народный Союз Наша Украина”, распространенном сегодня официальным сайтом блока “Наша Украина – Народная самооборона”, грубо искажена суть сказанных им слов.

В этом заявлении П.ОЛИЙНЫК настаивал, что он имел целью подчеркнуть неизменную пропрезидентскую направленность НСНУ, но совсем не подвергнуть сомнению возможность создания новых политических проектов, на которые может опираться Президент Виктор ЮЩЕНКО при воплощении своего курса.

“Ни о каких сомнительных проектах сомнительных политиков я не говорил. Эти слова были самовольно дописаны авторами сообщения на сайте”, - заявил советник Президента.

Он также заверил, что не утверждал о необходимости выхода из фракции НУ-НС и сложении полномочий теми народными депутатами, которые прекратили членство в “Нашей Украине”.

При этом П.ОЛИЙНЫК обратился к СМИ с просьбой расценивать это заявление как опровержение информации, распространенной сайтом блока НУ-НС. Он объясняет это тем, что его комментарий о процессах в “Нашей Украине” был дополнен и скорректирован настолько, что превратился в фальшивку.

“Обязательно выясню, почему так случилось. Оставляю за собой право на адекватное реагирование относительно факта искажения моей позиции”, - подчеркнул советник Президента.