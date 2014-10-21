Полторак: взрыв в Донецке - очередная провокация террористов
02:50, 21 октября 2014Политика
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Министр обороны Степан Полторак отрицает причастность украинских военных к взрыву, который произошел на Донецком казенном заводе химических изделий.
Полторак назвал взрыв в Донецке провокацией террористов
Об этом он сказал в эфире "Шустер Live".
"Это очередная провокация со стороны террористов", - заявил министр.
По его словам, на этом заводе находилось большое количество взрывчатки, и боевики могли подорвать его специально, чтобы обвинить в этом украинские войска.
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.Полторак подчеркнул, что силы АТО не могут вести ответный огонь по жилым кварталам и в случае угрозы мирному населению.
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