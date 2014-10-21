Полторак: взрыв в Донецке - очередная провокация террористов

Об этом он сказал в эфире "Шустер Live".

"Это очередная провокация со стороны террористов", - заявил министр.

По его словам, на этом заводе находилось большое количество взрывчатки, и боевики могли подорвать его специально, чтобы обвинить в этом украинские войска.

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.Полторак подчеркнул, что силы АТО не могут вести ответный огонь по жилым кварталам и в случае угрозы мирному населению.