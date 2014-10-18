Турчинов во вторник поднимет в Раде вопрос о запрете российских сериалов

Об этом он сказал в своем комментарии, сообщает сайт Верховной Рады.

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"Я полностью поддерживаю позицию комбатов о недопустимости транслировать на отечественных телеканалах медиа-продукт, в частности, телесериалы, которые героизируют врагов нашего государства, тех, кто развязал и всячески поддерживает войну в Украине", - сказал Александр Турчинов, объяснив, что именно поэтому будет настаивать на рассмотрении этого вопроса на внеочередном заседании в понедельник.

Как сообщал УНИАН, сегодня комбаты батальонов выразили возмущение политикой украинских телеканалов, в частности, присутствием на них российской пропаганды. В связи с этим они обратились с открытым письмом к президенту Петру Порошенко с просьбой принять меры по прекращению трансляции на украинских телеканалах фильмов или сериалов о российских военнослужащих и силовиках.

Между тем, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания еще 31 июля призвала руководителей медиа-групп и телеканалов с повышенным вниманием относиться к программному контенту и не показывать фильмы о русских солдатах. А 16 сентября Государственное агентство по вопросам кино запретило показ в Украине 9 фильмов и телесериалов российского производства.