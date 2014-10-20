Сегодняшнее заседание Рады закрыто

Как передает корреспондент УНИАН, между тем на заседании так и не были включены в повестку дня законопроекты, которые касаются возможности голосования участников АТО на внеочередных выборах народных депутатов.

Голосование «за» включение в повестку дня соответствующего законопроекта №5157-1 проходило пять раз, но ни разу не было набрано 226 голосов.

Читайте такжеВ Украине упростили процедуру оформления наследстваТакже трижды проходило голосование за включение в повестку дня законопроекта №5157 – «О внесении изменений в некоторые законы об обеспечении надлежащей организации избирательного процесса выборов народных депутатов Украины».