Бюджет-2015: Как спастись от войны и дефолта

Во-первых, едва ли не впервые за годы независимости ожидается не сокращение, а расширение затрат на оборону. Во-вторых, формировать казну придется на фоне существенного сворачивания промышленного производства на Востоке страны, но, при этом, необходимости собирать налоги и платить соцвыплаты в частях Донецкой и Луганской областей. В-третьих, в бюджете-2015 нужно как-то отразить и статус Крыма со всеми проблемами, связанными с оккупацией территории украинской автономии Россией. И, в-четвертых, в главном финансовом документе страны важно учесть, за счет чего мы будем отдавать долги и кредиты, которые, хоть и направлены сегодня на спасение экономики Украины, растут в геометрической прогрессии.

Сколько денег нужно украинской армии? Будет ли бюджет следующего года популистским? Куда пойдут кредитные средства и будут ли они защищены от «проедания»? Может ли критичный рост государственного долга привести к дефолту? Ответы на эти вопросы искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Традиционно, УНИАН расспросил своих читателей в социальной сети Вконтакте на производную тему, касающуюся бюджета. Вопрос был таким: «Накануне своего бегства из Украины Виктор Янукович «повесил» на государство очередной кредит, который президенту-преступнику и его команде, в качестве взятки за неподписание соглашения об ассоциации с ЕС, дал другой президент-преступник, Владимир Путин. Должна ли Украина возвращать Путину долги Януковича?». 20% опроса посчитали, что отдавать долг необходимо: «Любой долг государство должно платить, чтобы сохранить кредитные рейтинги и уважение мирового сообщества». Еще столько же респондентов уверены, что платить не только не стоит, но «Украина может и должна пересмотреть все долговые обязательства, которые получила во времена Януковича, и отказаться от части из них». Но наибольшую поддержку – 60% - получил вариант ответа: «Нет. Нужно посчитать убытки, нанесенные Россией Украине в результате оккупации Крыма и войны на Востоке, а с суммы, которая выйдет, просто вычесть то, что Украина формально задолжала РФ, и выставить Кремлю счет на остальные».

Как бы там ни было, объективная реальность такова, что уровень государственного долга Украины до конца текущего года увеличится с 45% до 60%, что, по мнению руководителя проектов Лиги финансового развития Андрея Блинова, является небезопасным для Украины. На это, к слову, обращают особое внимание на международной арене. В частности, международное рейтинговое агентство Moody’s уже выразило обеспокоенность по данному вопросу.

При этом Блинов отметил, что единственным способом борьбы с тенденцией роста госдолга является бездефицитный бюджет, но это не может быть реализовано. «Правительство будет печатать деньги, если не будет возможности занимать средства из-за границы, - считает он. - Что в такой ситуации делать? Делать реструктуризацию или объявлять дефолт? Я сторонник того, что в такой ситуации делается реструктуризация». Таким образом, по его прогнозам, в ближайшие 4-5 лет перед Украиной будет остро стоять вопрос реструктуризации внешних долгов.

Учитывая, что большинство экономических агентов Украины сегодня идут на реструктуризацию своих долгов, этот сценарий выглядит вполне реальным. Тем более, что Украина уже имеет опыт реструктуризации, корда в начале 2000-х реструктуризировала свои евробонды и потом успешно по ним рассчиталась.

В свою очередь, депутат Луганского облсовета Игорь Лиски считает, что Украине сегодня необходимо думать не только о золотовалютных резервах и кредитном балансе, а готовить почву для инвестиций. «Много лет концепция всех правительств состояла в одном: «сколько мы можем взять в кредит». Но нужно заниматься не наращиванием долгосрочных долгов, а запускать экономику… То есть, параллельно, делать ставку не только на кредиты, а на инвестиции», - считает он.

Так, по его словам, запускали свои экономики Польша, Турция и даже Китай. «А, чтобы получать больше инвестиционных средств на развитие экономики, нужно провести реформы», - подчеркнул Лиски.

С таким мнением согласен аналитик Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. По его словам, инвестиционная составляющая не менее важна, чем кредиты. Но, для того, чтобы инвестор не пугался долгих бюрократических процедур и согласований чиновниками того или иного проекта на всех уровнях, и не ждал таких согласований по 8 месяцев, следует изменить условия их сотрудничества с местными властями. «Много лет нам обещали курс на децентрализацию, но, на деле, происходила централизация ресурсов и полномочий… Сегодня нужно законодательно обеспечить экономическую среду для привлечения инвесторов. Поскольку сейчас, без изменения этого механизма, сотрудничество с ЕС невозможно. Так как мы не имеем доступа к структурным фондам ЕС... А это не только кредиты, а и грантовые средства… Все нужные законопроекты наработаны, но не проголосованы», - сказал он.

Собственно, эти и другие решения принимать будет уже новый состав Верховной Рады, который, в свою очередь, сформирует новый Кабмин. По словам старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Виталия Кравчука, нужно, чтобы новый премьер был готов вести конструктивные переговоры с международными кредитными донорами Украины и «был готов продолжать реформы». «Тогда проблем не будет», - уверен эксперт.

Он обратил внимание, что долговое бремя – большая проблема для Украины, но реформы нужны не только кредиторам страны, а самой стране. К тому же, любое кредитование предусматривает реалистичные шансы по возвращению долга. Если таких шансов нет, то нет и шансов получить средства под те или иные программы.

В то же время, народный депутат, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Сергей Терехин считает, что ни принятие законов, позволяющим инвесторам чувствовать себя в Украине увереннее, ни переход от кредитов к грантам, не решат проблему с долговыми обязательствами. «Законы нормально не готовы, они еще будут дискутироваться в Раде. Но, даже если бы мы такие законы приняли, нам пришлось бы ждать 1 января 2016 года, поскольку о доступе к структурным фондам ЕС речь идет в той части соглашения об ассоциации, которая только тогда вступит в силу», - сказал он.

Что касается грантов, то, по мнению депутата, они развращают и часто тратятся не так и не в тех направлениях, которые, действительно, могли бы поднять экономику: «В целом, в условиях войны, сложно представить себе, что придет инвестор».

По его словам, наиболее «симпатичной выглядит идея международной страховой организации», которая занималась бы страхованием рисков инвестиций в Украине. Переговоры об этом могут возобновиться в декабре-феврале. «И до этого времени правительству Украины нужно найти болевые точки и предложить, что мы хотим сделать… Но важно то, что такое возможно только в отсутствие военных действий», - сказал он.

Учитывая же, что таковые имеют место, важно проследить, чтобы на будущий год не сокращался бюджет на оборонную отрасль страны, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко, который в 2006-2010 годах занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. По его словам, из-за недостаточного финансирования за годы независимости, армии приходилось сокращать количество сложной боевой техники, чтобы поддерживать в боевом состоянии оставшуюся. «За 23 года независимости из года в год нам бюджет увеличивали ровно на инфляцию, которая прогнозировалась на следующий год. Вооруженные силы ухудшили боеготовность, боевую подготовку…мы не могли нормально проводить учения, и это раз в год, хотя бы на уровне батальона», - сказал он.

Романенко отметил, что потребность армии в мирное время составляет 24,7 млрд грн, а для развития мобильной и современной армии необходимо 40-50 млрд грн ежегодно. А другие эксперты подчеркнули, что механизм финансирования расходов армии, а также непосредственно статьи расходов необходимо сделать более прозрачным.

К слову, за полгода ведения боевых действий, Украина, по военному потенциалу, перешла с 22-го места на 21-е», - сказал Романенко и добавил, что Россия – вторая страна в мире по военному потенциалу.

УНИАН