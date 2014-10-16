Словакия ратифицировала соглашение Украины с ЕС

Как сообщает “Радио Свобода”, теперь Словакия должна передать документ о ратификации на хранение генеральному секретариату Совета ЕС, что произойдет в течение нескольких дней.

Кроме того, президент Словакии подписал и ратификации соглашений об ассоциации ЕС с Молдовой и Грузией. Андрей Киска назвал это событие "историческим рубежем, который поможет этим странам начать важные политические и экономические реформы, чтобы приблизиться к стандартам Европейского Союза".

Он добавил, что Словакия будет и впредь оказывать помощь Украине, Грузии и Молдове.

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Соглашение формально вступит в силу после того, как ратификационные процедуры завершат все страны, что может продлиться несколько лет. Сейчас с 1 ноября, еще до завершения ратификационного процесса, начнется его временное применение. При этом временное применение части соглашения, касающейся зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, отложено до начала 2015 года — в течение этого времени, однако, со стороны Евросоюза для Украины будут в одностороннем порядке действовать преференции, предусмотренные соглашением.