Порошенко и Меркель настаивают на необходимости полного прекращения огня на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко в Милане провел встречу с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в сообщении, во время встречи собеседники подчеркнули важность полной и своевременной имплементации минских договоренностей от 5 и 19 сентября.
Также стороны акцентировали необходимость увеличения миссии ОБСЕ для мониторинга состояния украинско-российской границы и улучшения ее технического обеспечения.
По окончании встречи глава Украинского государства отметил, что ”было продемонстрировано единство и солидарность с Украиной”, подчеркивается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 16-17 октября президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Итальянскую Республику.
В рамках визита запланирован ряд встреч в двустороннем и многостороннем форматах.
В частности, 16 октября состоятся двусторонние встречи президента Украины с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, председателем Совета министров Италии Маттео Ренци, президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и президентом Европейской комиссии Жозе-Мануэлем Баррозу.
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17 октября запланирована встреча главы Украинского государства в многостороннем формате с Меркель, президентом Французской Республики Франсуа Олландом, Ренци, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Ромпеем и Баррозу.
Также президент Украины проведет двусторонние встречи с премьер-министром Республики Польша Евой Копач, премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и премьер-министром Японии Синдзо Абе.