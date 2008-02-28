Завершился правительственный комитет по экономическим вопросам (список решений)

Правительственный комитет по вопросам экономической политики на сегодняшнем заседании утвердил проект закона о правовом режиме имущества общественных объединений прежнего СССР, который должен защитить государственное имущество от незаконной приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, который возглавляет этот комитет.

Также комитет утвердил постановление об установлении минимальных норм обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по поручению Кабинета Министров Украины разработало проект постановления, которое определяет фиксированную минимальную норму обеспечения населения социальным жильем. Проект постановления был взят за основу и принят на повестку дня следующего заседания Кабинета Министров Украины.

На заседании правительственного комитета обсуждалась также необходимость установления квот на экспорт подсолнечного масла для обеспечения стабильной ценовой политики на будущий год. Данный проект был принят за основу с учетом замечаний по открытой продаже квот из аукционов.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос необходимости внедрения акцизных марок нового образца на алкогольные изделия. Председательствующий на заседании А.ТУРЧИНОВ поручил профильным министерствам подготовить данный вопрос на ближайшие заседания правительственного комитета.