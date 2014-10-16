В Украине уже обустроили 112 км границы с Россией (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеЯценюк проинспектировал возведение "Стены" на границе с РФ (фоторепортаж)«На сегодняшний день на границе с РФ Госпогранслужба при активном содействии областных администраций обустроила 62 км противотанковых рвов и 50 км других заграждений, разработала и обновила 750 км контрольно-следовых полос, оборудовала окопы и траншеи, блиндажи и блокпосты», - отметил он и прибавил, что «такие же меры были предприняты и на административной границе с временно оккупированным Крымом».

Также, сказал Лысенко, пограничники установили свыше 200 наблюдательных башен, оборудуют скрытые места несения службы и позиции для технических средств, модернизируют устаревшие радиолокационные станции и посты технического наблюдения.