Боевики отдали тела двух украинских военных

Об этом на своем сайте сообщил председатель Луганской областной госадминистрации (ОГА) Геннадий Москаль.

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"Двое военнослужащих в/ч 0624 попали в плен к боевикам "ЛНР" еще 5 сентября вблизи села Металлист Славяносербского района Луганской области. До последнего времени судьба пленных была неизвестна, и только во вторник, 14 октября, боевики передали их тела в Старобельское районное территориальное медицинское объединение в ходе обмена с украинскими военными", - сообщил председатель ОГА.

Геннадий Москаль уточнил, что в настоящее время полные анкетные данные погибших военнослужащих устанавливаются.