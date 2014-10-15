Боевики отдали тела двух украинских военных
12:20, 15 октября 2014Политика
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Боевики "ЛНР" в ходе обмена передали украинской стороне тела двух военных, которые попали в плен близи села Металлист Славяносербского района.
REUTERS
Об этом на своем сайте сообщил председатель Луганской областной госадминистрации (ОГА) Геннадий Москаль.
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"Двое военнослужащих в/ч 0624 попали в плен к боевикам "ЛНР" еще 5 сентября вблизи села Металлист Славяносербского района Луганской области. До последнего времени судьба пленных была неизвестна, и только во вторник, 14 октября, боевики передали их тела в Старобельское районное территориальное медицинское объединение в ходе обмена с украинскими военными", - сообщил председатель ОГА.
Геннадий Москаль уточнил, что в настоящее время полные анкетные данные погибших военнослужащих устанавливаются.
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