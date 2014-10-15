Обнародованы новые лидеры парламентской гонки - соцопрос

Такие результаты были обнародованы 15 октября в информационном агентстве «Украинские новости».

Среди респондентов, которые будут участвовать в выборах и определились со своим электоральным выбором, за «Блок Петра Порошенко» планируют проголосовать 35,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 11,3%, за «Народный фронт» - 9,14%, за ВО «Батькивщина» - 6,6%, за политическую партию «Оппозиционный блок» - 6,5%, за ВО «Свобода» - 6,3%, за политическую партию «Объединение«Самопоміч»- 5,5% , за партию «Сильная Украина» - 5,1%.

Не преодолевают барьер по результатам исследования «Гражданская позиция» и Коммунистическая партия Украины.

Как сообщила председатель правления Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева, ожидаемый средний уровень явки избирателей 26 октября во всех областях Украины составит 60-65%.

Ольга Балакирева также отметила, что электорат националистических сил - в частности, ВО «Свобода» - может быть мобилизован из-за вчерашних событий в Верховной Раде. Напомним, вчера в парламенте не нашлось достаточного количества голосов для включения в повестку дня рассмотрения законопроектов о запрете коммунистической идеологии и признания ОУН-УПА борцами за независимость - несмотря на то, что за рассмотрение последнего законопроекта депутаты голосовали семь раз подряд.

«Тех людей, которые интересуются политической жизнью, вчерашние события в Раде могут побудить придти на выборы. На активную часть электората такие события влияют, они ее стимулируют», - отметила эксперт.

Опрос проводился с 4 по 10 октября 2014 г. во всех областях Украины (в Донецкой и Луганской областях опрос проводился на территории, которая контролируется официальной властью Украины) и Киеве.

Выборочная совокупность исследования репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод опроса - индивидуальное интервью («лицом к лицу») по месту проживания респондента (на дому).

Всего было опрошено 2008 респондентов. Отклонение может составлять до 2,18% процента. Уровень достижения респондентов - 51%.