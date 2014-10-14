Порошенко против предоставления государственного статуса казакам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции на острове Хортица.

«Я не думаю, что казачеству нужно давать особый государственный статус. Казаки - это защитники Отечества. А что наши воины, которые воюют в АТО, не защитники?», - отметил Порошенко.

При этом президент подчеркнул, что казачество не требует особого статуса и по своей природе.

Читайте такжеПорошенко хочет сделать День защитника Украины 14 октября выходным«Казачество, возможно, является первым проявлением демократии на нашей земле. Они избирали кошевого, в следующем году они же своим голосованием его снимали. И никакого статуса это не требовало», - сказал Порошенко.

При этом глава государства отметил, что выбор 14 октября Днем защитника Украины - дань уважения к казачеству, поскольку праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября начали отмечать именно козаки.

Как сообщал УНИАН, президент Порошенко сегодня подписал указ о ежегодном праздновании 14 октября Дня защитника Украины.