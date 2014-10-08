ООН обнародовала новые данные о количестве погибших и раненых на Донбассе

Как говорится в докладе ООН, всего за время конфликта на востоке Украины, начиная с апреля, погибли 3660 человек, ранены 8756.

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По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, боевые действия продолжаются в Донецке и вокруг городов Дебальцево и Счастья.

"Несмотря на хрупкое перемирие в течение последнего месяца на востоке Украины, затяжной конфликт продолжает убивать и ранить мирных жителей, а также лишать более пяти миллионов жителей, которые непосредственно пострадали от насилия, их основных прав", - отметил в отчете верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

5 сентября в Минске контактная группа подписала протокол о прекращении огня с 18:00 по киевскому времени на востоке Украины.