"Свободовцы" пришли пикетировать Раду (фото)

Колонна участников Марша славы героев прошла к Верховной Раде Украины, ее участники будут требовать принять законы о признании УПА и о запрещении коммунистической идеологии.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты ВО «Свобода», которых, по разным данным, от 5 до 10 тыс., прошли по улице Крещатик к Европейской площади, потом от улицы Грушевского к Дому офицеров, после чего по Мариинскому парку дошли до площади перед Верховной Радой.

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Активисты во время шествия останавливались возле стадиона “Динамо” и Дома офицеров, чтобы возложить цветы и почтить память погибших во время акций протеста зимой этого года, Героев Небесной сотни.

Участники марша за признание УПА развернули в начале колонны 30-метровый Государственный Флаг Украины.

Работники правоохранительных органов стали в несколько кордонов по периметру здания парламента. Возле Мариинского парка стоят около 20 автобусов с правоохранителями.

“Свободовцы” будут пикетировать парламент.