С утра боевики уже пять раз обстреляли позиции сил АТО - Тымчук

Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что в зоне конфликта на Донбассе российско-террористические войска продолжают обстрелы позиций украинских войск. Отмечается проведение боевиками вооруженных провокаций.

Читайте такжеШтаб АТО: Наиболее сложная ситуация - возле Дебальцево, Счастья и Авдеевки В частности, с 6.00 утра сегодняшнего дня зафиксировано 5 случаев обстрела позиций украинских войск. В том числе: из минометов обстреляны позиции в районе н.п. Редкодуб и кургана Могила Острая, из РСЗО БМ-21 «Град» - позиции близ н.п. Тоненькое.

Напомним, боевики продолжают атаковать силовиков возле донецкого аэропорта и обстреливать жилые кварталы Донецка.