Нацгвардейцам пообещали выдать зарплату до 15 октября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил срочникам после прибытия под Администрацию президента.

"По возвращении вас из командировки 15 числа в среду, вы практически два месяца там находились (в зоне АТО), при том действительно, вы воевали очень хорошо, вы получите зарплату и она будет составлять ориентировочно в зависимости от должности до 9 тыс гривен", - сказал Полторак.

Кроме того, он отметил, что те военнослужащие, которые переслуживают уже полгода и более, получат дополнительно еще премию. "Это будет сделано буквально 15 числа", - пообещал Полторак.

Вместе с тем он сообщил срочникам, что их часть всегда была гордостью как Внутренних войск, так и Нацгардии.

"Я просто призываю вас не поддаваться на провокации людей, которые просто хотят разорвать Украину", - добавил Полторак.

Он выразил убеждение, что есть категория людей, которая хочет использовать текущую ситуацию со срочниками для того, чтобы "разорвать наше государство".

Читайте такжеУ Лутковской заявили, что готовы выслушать требования срочников Нацгвардии"Им это не удастся и очень не хотелось бы, потому что каждый из вас является участником боевых действий, чтобы вы не стали в их руках инструментом, которым можно работать", - добавил Полторак. Таким образом, он призвал срочников вернуться в военную часть и выполнять свои обязанности.

Как сообщал УНИАН, более 300 срочников Национальной гвардии проводят митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.