Порошенко предложил Дещице возглавить одну из дипмиссий
12:42, 19 июня 2014Политика
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Президент Петр Порошенко предложил бывшему исполняющему обязанности министра иностранных дел Андрею Дещице возглавить одну из дипломатических миссий Украины.
Андрей Дещица возглавит одну из дипмиссий Украины / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на заседании Верховной Рады. «Могу сказать, что мною предложено ему возглавить одно из иностранных дипломатических учреждений Украины, и он это предложение принял», - сказал Петр Порошенко.
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После этого присутствующие в сессионном зале депутаты начали выкрикивать «В Россию!». В ответ Петр Порошенко попросил не настаивать на стране, сказав, что он определит ее вместе с Андреем Дещицей. Президент поблагодарил Андрея Дещицу за работу.
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