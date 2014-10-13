Боевики нанесли артудары по шести населенным пунктам Донбасса (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За прошедшие сутки террористы обстреляли из установок «Град» позиции сил АТО в районах н. п. Пески, Тоненькое, Новокалиновое Донецкой области, а также н. п. Мирная Долина Луганской области», - отметил он.

«По нашим позициям в селе Никишино Донецкой области террористы нанесли удар из реактивных установок залпового огня «Ураган»», - добавил Лысенко.

Читайте такжеЗа сутки на востоке Украины погиб один военныйКроме того, боевики обстреляли Дебальцево, один человек погиб.

«Террористы не прекращают обстреливать жилые кварталы городов на временно подконтрольной им территории. Так, вчера террористы из тяжелой артиллерии обстреляли Дебальцево», - отметил Лысенко.

По словам представителя ИАЦ, в результате обстрела погиб местный житель, а одна из жительниц города получила телесные повреждения.