Госдума: Отвод войск - это сигнал Киеву и Западу, что Россия не хочет войны

Об этом депутат написал в своем микроблоге в Twitter.

утин отдал приказ завершит учения у границы с Украиной и отвести от нее 17 тыс. солдат. Это сигнал Киеву и Западу - Россия не хочет войны. - Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 Октябрь 2014

«Путин отдал приказ завершить учения у границы с Украиной и отвести от нее 17 тысяч солдат. Это сигнал Киеву и Западу — Россия не хочет войны», — отметил Пушков.

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Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 12 октября, Путин приказал вернуть войска с учений в Ростовской области в места постоянной дислокации. Решение об отводе войск было принято во время рабочей встречи Путина с министром обороны Сергеем Шойгу.