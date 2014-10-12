Госдума: Отвод войск - это сигнал Киеву и Западу, что Россия не хочет войны
14:28, 12 октября 2014Политика
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Председатель Комитета Госдумы России по международным делам Алексей Пушков отмечает, что решение президента РФ Владимира Путина о возвращении российских войск из Ростовской области в места постоянной дислокации является сигналом Киеву и Западу о том, что Россия не хочет войны.
Государственная дума РФ / Wikipedia
Об этом депутат написал в своем микроблоге в Twitter.
утин отдал приказ завершит учения у границы с Украиной и отвести от нее 17 тыс. солдат. Это сигнал Киеву и Западу - Россия не хочет войны.
- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 Октябрь 2014
«Путин отдал приказ завершить учения у границы с Украиной и отвести от нее 17 тысяч солдат. Это сигнал Киеву и Западу — Россия не хочет войны», — отметил Пушков.
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Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 12 октября, Путин приказал вернуть войска с учений в Ростовской области в места постоянной дислокации. Решение об отводе войск было принято во время рабочей встречи Путина с министром обороны Сергеем Шойгу.
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