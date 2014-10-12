Немцов: у Путина ничего не получилось, и проект "Новороссия" закрыт

Проект "Новороссия" закрыт. Путин поручил вернуть 17,6 тысяч военных в места их постоянной дислокации. Можно передохнуть и подвести некоторые итоги. Они ужасны, пишет на своей странице в Facebook российский оппозиционный политик Борис Немцов.

По его словам, "ни одна из целей, обозначенных Путиным, не достигнута":

1. Хотел привязать Украину к России, добиться ее вхождения в ТС. Получил ровно обратное, Украина выбрала европейский вектор и никогда не вернется в орбиту путинского влияния.

2. Хотел добиться нейтралитета Украины, сохранить ее внеблоковый статус. Полный провал. Сейчас уже ясно, что Украина плотно и надолго связана с НАТО. Проходят совместные учения Украина-НАТО, налаживается военно-техническое сотрудничество с Альянсом.

3. Хотел уважения со стороны украинского народа. Получил врага на долгие годы и Путин-х@ло.

4. Хотел Новороссию от Донецка до Одессы. Получил меньшую часть Донецкой и Луганской областей.

5. Хотел коридор в Крым через Мариуполь. Получил отпор и окопы, которые рыли русские люди в Мариуполе чтобы не пропустить оккупанта.

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6. Хотел, чтобы как в Крыму, без единого выстрела, получил 4000 убитых с той и другой стороны.

7. Хотел, чтобы экономика России не пострадала. Получил бегство капитала более 100 млрд долларов, 40 рублей за доллар (девальвация более 20%) и двузначную инфляцию на продукты. А также полный застой в экономике без инвестиций и инноваций.

8. Хотел поддержки со стороны имперцев и националистов (типа Гиркина и Спутника и Погрома) - получил крайнее с их стороны раздражение и титул предателя.

9. Хотел остаться признанным в мировой политике. Стал изгоем. Из Восьмерки выгнали, никуда не приглашают, вся братва под санкциями, никто, кроме Луки и Назарбаева общаться не хочет. Да и те поддерживают единство Украины и требуют денег. Особенно преуспел Александр Григорьевич-получил 3,5 млрд долларов в год из российского бюджета и сообщил при этом, что Россию надо поделить между Монголией и Казахстаном.

10. Единственное, что хотел и получил, так это высокий рейтинг, основанный на имперской истерике и циничной лжи агитпропа. Но это не надолго. Скоро народ поймет, что цены выросли, а доходы нет. Свалить все на Обаму долго не получится.

"Вот так он всех переиграл... В первую очередь, Россию", - делает вывод Немцов.