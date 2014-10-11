Порошенко обещает срочникам демобилизацию после начала устойчивого перемирия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на брифинге в Харькове.

“Военнослужащие срочной службы не должны принимать участие в антитеррористической операции, кроме случаев Национальной гвардии, поскольку в них призыв не останавливался. Как только будет первая волна демобилизации, они под нее попадут. Сейчас пока возможности для демобилизации в условиях де-факто военных действий нет”, - заявил президент.

Читайте такжеРусскоязычные украинцы больше всего пострадали от действий России - Порошенко“Как только будет постоянное прекращение огня, как только линия обороны будет построена, как только наши бригады, а это должно быть в ближайшее время, будут развернуты в полный боевой оборонительный порядок, у нас будет возможность начать шаги по демобилизации”, - сказал Порошенко.