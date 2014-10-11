Порошенко обещает срочникам демобилизацию после начала устойчивого перемирия
Демобилизация военнослужащих срочной службы будет проведена после установления устойчивого перемирия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на брифинге в Харькове.
“Военнослужащие срочной службы не должны принимать участие в антитеррористической операции, кроме случаев Национальной гвардии, поскольку в них призыв не останавливался. Как только будет первая волна демобилизации, они под нее попадут. Сейчас пока возможности для демобилизации в условиях де-факто военных действий нет”, - заявил президент.
Читайте такжеРусскоязычные украинцы больше всего пострадали от действий России - Порошенко“Как только будет постоянное прекращение огня, как только линия обороны будет построена, как только наши бригады, а это должно быть в ближайшее время, будут развернуты в полный боевой оборонительный порядок, у нас будет возможность начать шаги по демобилизации”, - сказал Порошенко.