ООН: Боевики избивали пленных женщин и волонтеров, вырывали им ногти и тушили об них окурки

Как отмечается в докладе Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), 26 августа боевики ДНР сутки удерживали в плену украинскую активистку из города Ясиноватая.

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Она подвергалась избиениям, ей угрожали изнасилованием и убийством. Затем ее заставили выйти на улицу, завернутую в украинский флаг с табличкой "она убивает наших детей". При этом люди плевали ей в лицо, пинали и били ее палками, сообщает Росбалт.

Кроме того, в ООН сообщают о еще одной пленнице боевиков, похищенной в то же время. Женщину обвинили в том, что она работала корректировщиком для артиллерии украинской армии. Ее жестоко избивали, стреляли около ушей, а также заставляли вытягивать руку в нацистском приветствии и кричать "зиг хайль". Женщине также угрожали изнасилованием и приковали наручниками к батарее на несколько дней.

В докладе ООН также приводятся данные о волонтерах, похищенных во время доставки гуманитарной помощи. Ополченцы удерживали их в плену более 20 дней. В это время их избивали дубинками, прикладами и бейсбольными битами, об их носы тушили окурки, им выдирали ногти. Им почти не давали еды и отказывали в медпомощи. Одного из волонтеров отвезли в лес и приказали рыть себе могилу. Он отказался, после чего его стали бить по голове и сломали нос. Все эти люди впоследствии вышли на свободу.

В ООН также отмечают, что пыткам подвергся крымский режиссер Олег Сенцов. Он был задержан в Крыму по обвинению в терроризме. Сам Сенцов рассказал о том, что ему на голову надевали полиэтиленовый пакет, душили до обморочного состояния, избивали руками и дубинкой, снимали штаны вместе с трусами, били по ягодицам и угрожали изнасилованием дубинкой, а также убийством.

В докладе ООН отмечается, что с середины апреля по 6 октября в результате конфликта на Украине погибли более 3600 человек, свыше 8700 получили ранения. В ООН отмечают, что некоторые люди могли погибнуть до объявления перемирия на Украине 5 сентября, однако данные о погибших были зарегистрированы только сейчас.

В министерстве иностранных дел Украины считают обнародованный доклад объективным. "Доклад, как и предыдущие документы, подготовленные мониторинговой миссией ООН по правам человека, в известной степени объективно оценивает общую ситуацию в Украине и дает широкую картину событий", — говорится в распространенном в среду комментарии МИД.

В Киеве отметили, что "заслуживает позитивную оценку значительный объем работы, проведенной миссией по сбору и анализу фактов в области прав человека в нашей стране, особенно в Донецкой и Луганской областях".

Украинская сторона выразила готовность и в дальнейшем развивать и углублять взаимодействие с управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.