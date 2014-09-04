В Николаевской области CБУ задержала злоумышленников, которые запугивали волонтеров

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в марте-апреле с.г. 48-летний сотрудник николаевской энергоснабженческой компании, вернувшись из Москвы, сформировал преступную законспирированную группу. По заданию кураторов из РФ члены группы собирали информацию о волонтерах, общественных активистах, которые доставляли гуманитарную помощь военнослужащим 79-й аэромобильной бригады ВС Украины.

27 августа с.г. сотрудники СБУ задержали главаря группировки и трех его пособников «на горячем» во время поджога автомобиля местного патриота. У злоумышленников изъяли бутылку с легковоспламеняющимся веществом, а также печатные материалы антиукраинского содержания.Читайте такжеСБУ задержала боевика по кличке «Боцман», который выслеживал проукраинских граждан

Следователями Управления СБ Украины в Николаевской области открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 (террористической акт). Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. Решением Центрального районного суда г. Николаева им избрана мера пресечения – содержание под стражей.