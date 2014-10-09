Портнов выиграл очередной иск против ГПУ

Об этом сообщил сам Андрей Портнов сразу после судебного заседания.

Суд признал недостоверной информацию о якобы причастности Андрея Портнова к участию в хищении земли и объектов недвижимости в Межигорье и легализации средств, обнародованную руководством Генеральной прокуратуры Украины в его адрес на пресс-конференции 20 мая этого года и обязал Генеральную прокуратуру Украины в 10-дневный срок эту информацию публично опровергнуть.

Читайте такжеПортнов выиграл апелляцию у ГенпрокуратурыПортнов также добавил, что даже теоретически не мог заниматься проблемами Межигорья, так как в АП он пришел на работу только в 2010 году, а этот объект государство, при участи некоторых сегодняшних национал-патриотов, потеряло гораздо раньше. Поэтому мне непонятно почему генеральная прокуратура так сильно отстает в логике и математике, когда фальсифицируют уголовные дела - добавил Портнов.

"Проигрыш мне пока всех до единого судебных процессов после большого количества громогласных заявлений в мой адрес, в нынешних политических условиях является уничтожением авторитета и репутации Генеральной прокуратуры Украины", - заявил также Портнов.

Он сообщил, что органы прокуратуры уже нескольких месяцев, как перестали в суе упоминать его фамилию, и выразил готовность простить Генерального прокурора Украины и отозвать остальные иски. "Я немедленно отзову все остальные иски при соблюдении очень важного для меня условия. Генеральный прокурор Украины вместе со своими заместителями должны экстренно собраться и в прямом эфире скушать за обедом или ужином все ранее сфальсифицированные против меня уголовные дела"- заявил Портнов.

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