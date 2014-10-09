В Крыму сегодня выберут главу оккупационных властей

На сессии депутаты должны избрать «главу» Крыма, сообщает Крым.Реалии.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение «Госсовета» Крыма для избрания на эту должность кандидатуры Сергея Аксёнова, который сейчас временно исполняет обязанности крымского «премьер-министра», «министра» экологии и природных ресурсов – главного государственного инспектора Крыма Геннадия Нараева и депутата Государственной думы Александра Терентьева.

Читайте такжеВ Крыму могут закрыть единственный крымскотатарский каналВ «крымском» парламенте, между тем, не сомневаются, что победу одержит Аксёнов. Об этом уже ранее заявлял крымский «спикер» Владимир Константинов.

В четверг выборы должны пройти и в Севастополе. Как ожидается, в своей должности будет утвержден временно исполняющий обязанности «губернатора» Сергей Меняйло, которого на этот пост назначил президент Путин. Также на этот пост претендует крымский "коммунист" Василий Пархоменко, заявлявший, что если царь сказал "надо", государственный человек обязан ответить "есть".