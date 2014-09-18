В Крыму коммунист заявил о готовности подчиниться царю

Об этом сообщает информагентство оккупационной власти Крыминформ.

"Испокон веков на Руси существовало правило: мы государевы люди. И если царь или генеральный секретарь сказали, что ты нужен государству для исполнения службы, то человек, который считает себя государственным человеком, обязан сказать: "Есть!", - заявил Пархоменко.

"Такое в истории было многократно, когда люди, достигшие преклонных лет, например, Кутузов или Суворов, призывались на службу. Это касается не только военных. Я бы назвал с десяток фамилий гражданских людей, которые были в опале или не у дел, которым также предлагались высокие посты. И они соглашались", - добавил он.

Читайте такжеПять регионалов из Крыма сложили мандаты в РадеТакже он много рассказывал о своих преимуществах как управленца.

Раньше президент России Владимир Путин внес на рассмотрение оккупационного горсовета Севастополя кандидатов для избрания на должность "губернатора".

Кандидатами стали Сергей Меняйло, ныне исполняющий обязанности "губернатора" Севастополя; собственно Василий Пархоменко; и Олег Росляков, советник Меняйло.