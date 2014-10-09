Министр экономики РФ: Россия не может себе позволить новые санкции против Запада

Такое мнение он высказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает ИТАР-ТАСС.

"Я против всех тех предложений, которые звучали, потому что я не вижу возможности с разумными инвестициями и в разумные сроки создать (в этих сферах) мощную базу, которая позволяла не только обеспечивать импортозамещение, но и создавать экспортный потенциал", - сказал министр.

Контрсанкции, по его словам, это не лучший способ разрешения ситуации. Он напомнил, что пока Россия пошла на это только в одном секторе - секторе продовольствия и сельского хозяйства.

"Мы долго думали, как повысить уровень обеспечения собственным продовольствием. И санкции (решению этой задачи) помогли. С этой точки зрения, решение рациональное", - сказал министр.

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Он добавил, что это решение было принято в короткие сроки, что не дало отрасли как следует подготовиться, "но мы готовимся сейчас".

"В других секторах я этой рациональности не вижу. Поэтому я не считаю правильным распространять санкции на иные сферы", - заявил Улюкаев.

Напомним, в ответ на санкции Запада, Россия запретила импорт продуктов из этих стран. Таким образом, россияне остались без европейских и американских овощей и фруктов, а также сыров, вина, мясных изделий, морепродуктов и прочего. Кроме того, в сентябре Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию всей кондитерской продукции из Украины.