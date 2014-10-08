СМИ обнародовали фото дачи скандального заместителя Яремы

Имение Даниленко находится на земле вблизи сел Хлепча и Солтановка Васильковского района Киевской области, пишут Наші гроші.

Как отмечает издание, это имение вывели из государственной собственности по схеме популярной в 90-х годах. Всего было присвоено 140 га земли со ставками, что больше чем "Межигорье" Виктора Януковича.

Дача замгенпрокурора окружена высокой сеткой, рвом с водой и кирпичной стеной. По всему периметру - камеры наблюдения. За заборами есть с десяток кирпичных домов, некоторые только достраиваются.

Ранее стало известно, что семья заместителя Яремы, а именно Анатолия Даниленко присвоила 140 гектаров государственных водоемов вблизи сел Малая и ​​Большая Солтановка Васильковского района Киевской области.

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При подготовке сюжета об этой сделке неизвестный угрожал журналистке Алине Стрижак.

После обнародования этих данных Генпрокурор Виталий Ярема выразил уверенность, что его заместитель невиновен, поскольку состояние могут иметь легальное происхождение через бизнес сына.

Анатолий Даниленко, который заведует кадрами и тендерами Генпрокуратуры, попросил отстранить его от работы на время проведения проверки.