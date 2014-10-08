Террористы расстреливают жилые кварталы Донецка, и выдают это за обстрелы сил АТО - Гелетей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Валерий Гелетей на брифинге в Киеве.

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«Есть факты, когда сепаратистские танки под эмблемой украинских Вооруженных сил расстреливают мирные кварталы Донецка. Понятно, что город находится под контролем сепаратистов, появляется несколько танков с украинской символикой, которые ездят по улицам и расстреливают мирные кварталы, затем снимают символику и становятся танками для сепаратистов», - рассказал министр.

При этом он добавил: «Таких случаев - десятки».