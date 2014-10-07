В Киевском районе Донецка в результате артобстрела разрушены дома

Как сообщает Донецкий городской совет, "по состоянию на 14.00 обстановка в городе крайне напряженная. Поступают сообщения о разрушениях и возгораниях жилых домов в северной части Киевского района по улицам Автострадная, Айвазовского, Крупской, а также в микрорайоне Гладковка - улица Курако. По неподтвержденным данным есть пострадавшие среди мирного населения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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В 12.00 были повреждены электрические сети на подстанции металлопрокатного завода в Киевском районе. Авария вызвала отключение электричества, в том числе и на Северном водопроводном узле КП "Донецкгорводоканал". Водоснабжение Киевского района временно не осуществляется до устранения энергетиками повреждений на подстанции.