The Telegraph: Как НАТО должно ответить Исламскому государству?

Поскольку бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг возглавил НАТО, ему придется решать, как реагировать на новые глобальные угрозы, об этом в статье «Как НАТО должно ответить Исламскому государству?», опубликованной в британской газете The Telegraph, рассказывает профессор Королевского колледжа Эндрю Дорман.

Больше не стоит вопрос о будущем Альянса, но вместо этого появилось несколько других вопросов о направлениях его деятельности. Действия Владимира Путина в Восточной Европе и подъем Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) показали НАТО в неприглядном свете, как будто это динозавр времен холодной войны.

Столтенбергу не надо будет находить миссию для НАТО, он должен решить, в каких именно миссиях должны участвовать войска западного военного альянса.

Представляет ли собой угрозу Россия?

В странах Центральной Европы, которые являются членами НАТО, в частности, из-за действий России в Украине и аннексии Крыма возникли вопросы о желании Путина продолжать экспансию. НАТО уже начало реагировать. Альянс усилил свою миссию по контролю воздушного пространства над странами Балтии, которая продолжается и сейчас – государства-члены по очереди помогают сохранять целостность воздушного пространства стран Балтии. Страны НАТО также обязались проводить гораздо больше военных учений на территории восточных членов, чтобы показать приверженность Альянса коллективной обороне.

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Это должно предотвратить дальнейшую экспансию России, но не решает вопрос об Украине, как и вопрос о членстве стран Кавказа, на который уже долгое время никто не может дать ответ. В этом плане г-ну Столтенбергу придется заставить организацию рассмотреть вопрос о членстве в НАТО Грузии и других стран.

Как НАТО вписывается в борьбу с ИГИЛ?

Хотя коалиция государств, которая сейчас наносит военные удары по ИГИЛ, не объединена с НАТО, тот факт, что Турция граничит с Ираком и Сирией, означает, что организация остается заинтересованной стороной. Поскольку ключевой приграничный город Кобани все еще осажден, их интерес, скорее всего, значительно вырастет.

Что если исламский терроризм распространится в Африке?

НАТО по-прежнему привержено своему обязательству поддерживать Африканский союз (АС), и Альянс все еще обеспокоен проблемой терроризма в Сомали. В этом плане перед г-ном Столтенбергом будет стоять очень сложная задача: как предложить существенную поддержку АС, но при этом не втягивать Альянс в сложные и потенциально опасные операции в Африке.

Исторически так сложилось, что немногие члены НАТО хотели бы участвовать в разрешении африканского конфликта – бороться с терроризмом или нет. Но на другой африканский вопрос Столтенбергу, возможно, придется обратить внимание.

Эбола. Что будет делать НАТО, чтобы помочь?

Со смертоносными вспышками вируса Эбола в истории обычно боролись по принципу от народа к народу. Поскольку ситуация продолжает ухудшаться, возможно понадобится оказать большую военную помощь Западной Африке в виде врачей и инженеров, которые будут помогать персоналу и будут строить необходимую медицинскую инфраструктуру. Соединенные Штаты и Великобритания уже направили туда своих сотрудников, но, похоже, понадобится дальнейшая поддержка.

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Хотя очевидно, что Африканский союз оказывает наибольшую поддержку в регионе, возможности стран-членов НАТО вполне могут позволить организовать отдельную миссию. Трудность для Столтенберга будет заключаться в том, что ему нужно будет проложить путь через потенциально опасное политическое минное поле таким образом, чтобы улучшить ситуацию.

Закончится ли участие НАТО в Афганистане?

Хотя НАТО выводит свои войска, которые принимали участие в боевых операциях в Афганистане, организация будет продолжать играть ограниченную роль в развитии афганских сил и афганского государства. Это, вероятно, будет продолжаться в течение некоторого времени, и задача г-на Столтенберга будет заключаться в том, чтобы помогать стимулировать афганское правительство, чтобы оно продолжало реформировать себя, бороться с коррупцией и в какой-либо форме смогло договориться с талибами.

Как НАТО может позволить себе делать все это?

На последнем саммите НАТО в Уэльсе страны-члены обязались исправить ситуацию с относительным снижением их оборонных бюджетов, что должно помочь справиться с глобальными угрозами. За некоторым исключением, в том числе США и Великобритании, страны-члены НАТО сейчас тратят меньше 2 % своего ВВП на оборону. Они обязались в течение десяти лет добиться увеличения этой суммы до 2%, чего от них давно уже требует НАТО, но заставить их придерживаться этого обязательства будет сложной задачей.

Г-ну Столтенбергу, однако, будут помогать его норвежские корни. Норвегия уже начала увеличивать свой ​​оборонный бюджет в связи с ситуацией в Украине.

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Наблюдать нужно в основном за тремя странами. Это Германия, которая объявила о дальнейших сокращениях после саммита, Франция, которая не дотягивает до 2 %, и Великобритания, расходы которой могут упасть ниже 2 % в ближайшие пару лет. Если он сможет заставить этих трех членов НАТО увеличить расходы на оборону, его работа на должности Генерального секретаря будет успешной.