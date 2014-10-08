На Луганщине пророссийских наемников публично выпороли за злоупотребление водкой (видео)
На днях в Антраците на Луганщине, где ранее боевики угрожали расстреливать за проведение митингов, так называемые казаки устроили публичное избиение за злоупотребление водкой.
Видео порки пророссийских наемников обнародовали в сети. На нем видно, как два десятка боевиков согнали на центральную площадь города. Перед ними выступил их предводитель, а после этого всех наемников по очереди клали на диван с обнаженным торсом, били по спине кнутами и обливали водкой, передает ТСН.
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Били их якобы за злоупотребления алкоголем и превышение "полномочий".
Во время публичного наказания некоторые из наемников не скрывали своего смеха. Несколько боевиков вытащили из толпы и публично напоили водкой под аплодисменты других наемников.
На видео избиение "казаков" начинается с 2 минуты 30 секунд.
Ранее сообщалось, что террористы привязали к столбу украинскую патриотку.