На Луганщине пророссийских наемников публично выпороли за злоупотребление водкой (видео)

Видео порки пророссийских наемников обнародовали в сети. На нем видно, как два десятка боевиков согнали на центральную площадь города. Перед ними выступил их предводитель, а после этого всех наемников по очереди клали на диван с обнаженным торсом, били по спине кнутами и обливали водкой, передает ТСН.

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Били их якобы за злоупотребления алкоголем и превышение "полномочий".

Во время публичного наказания некоторые из наемников не скрывали своего смеха. Несколько боевиков вытащили из толпы и публично напоили водкой под аплодисменты других наемников.

На видео избиение "казаков" начинается с 2 минуты 30 секунд.

Ранее сообщалось, что террористы привязали к столбу украинскую патриотку.