НАТО призывает РФ повлиять на боевиков для соблюдения режима прекращения огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Варшаве после переговоров с министрами обороны и иностранных дел Польши.

"Украина делает много как в контексте соблюдения условий прекращения огня, так и поиска политического решения. Важно, чтобы Россия использовала все свое влияние для того, чтобы режим прекращения огня также соблюдался сепаратистами", - сказал он на пресс-конференции, комментируя ситуацию на Донбассе.

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Столтенберг отметил, что НАТО обеспокоено сообщениями о том, что условия перемирия не соблюдаются сторонами конфликта.

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"Мы приветствовали прекращение огня... Но в то же время мы видим ряд нарушений договоренностей о прекращении боевых действий - это то, что вызывает у нас обеспокоенность", - отметил генсек Альянса.