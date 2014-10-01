Столтенберг официально вступил в должность генсека НАТО

В молодые годы Йенс Столтенберг решительно выступал против членства Норвегии в НАТО и политики США, протестуя против войны во Вьетнаме. Кроме этого он резко критиковал политику НАТО. Однако позже кардинально изменил свою точку зрения - на посту премьер-министра Норвегии он активно поддерживал различные международные операции НАТО. Норвегия принимала участие в военных миссиях в Афганистане и Ливии, сообщает DW.DE.

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Йенс Солтенберг дважды возглавлял норвежское правительство - впервые - в 2000-2001 годах. Тогда 41-летний политик стал самым молодым главой правительства в истории страны. Затем он работал на этой должности с 2005 по 2013 год.

Сегодня же 55-летний Йенс Столтенберг официально перенимает пост генерального секретаря Альянса от датчанина Андерса Фога Расмуссена, который возглавлял НАТО на протяжении последних пяти лет.

На этой должности дополнительной квалификацией Йенса Столтенберга считается дипломатическое мастерство в построении отношений с Россией. "На новой должности политик скорее всего будет ориентироваться на политически-гражданскую, чем военную сторону деятельности НАТО, считает редактор крупнейшей норвежской ежедневной газеты Aftenposten Гаральд Стангхелле. По мнению журналиста, Йенс Столтенберг будет "больше секретарем, чем генералом".

В любом случае конфликт с Россией потребует от нового генсека НАТО применения всех дипломатических умений как внутри, так и за пределами Альянса.