В Кировограде торжественно встретили защитников донецкого аэропорта

Как передает корреспондент УНИАН, встречать военных люди пришли к воинской части еще в 22:00 воскресенья, 5 октября.

Информация о приезде бойцов появилась в социальных сетях и в Интернет-СМИ в тот же день вечером.

Всего собралось около трехсот кировоградцев. Люди пришли с флагами, цветами и шарами желтого и голубого цветов, а также со сладостями. Большинство из присутствующих никого из близких не встречали, они пришли поблагодарить военнослужащих за защиту Украины.

Пока кировоградцы ожидали военных, они пели Гимн Украины, выкрикивали "Слава Украине!", "Героям Слава!", "Украина превыше всего!" а также пели скандально известную песню про президента России Владимира Путина.

Читайте такжеВо время последних боев за донецкой аэропорт убиты 12 боевиковАвтомобили с военнослужащими прибыли только в три часа ночи. Только внедорожники с бойцами приблизились к военной части, все начали кричать "Слава героям!" и "Спасибо!". Машины не останавливаясь заехали на территорию военной части, сразу за ними ворота закрыли. Чтобы передать цветы военным, люди их бросали в машины на ходу.

Кировоградцы продолжили скандировать "Слава героям!", "Спасибо!" и "Слава Украине!". В ответ военные выпустили несколько залпов из ракетниц. Люди не прекращали скандировать, поэтому впоследствии ворота воинской части открыли и несколько бойцов вышли к людям. Им благодарили, дарили цветы и сладости. Однако с журналистами военные не общались. Сколько продлится их отдых, пока неизвестно.