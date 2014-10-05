Украинские разведчики обезвредили колонну вражеской техники
08:35, 05 октября 2014Политика
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В ночь на 3 октября по трассе Н21 в направлении Красного Луча прошла колонна вражеской военной техники.
REUTERS
Об этом сообщает informator.lg.ua. В составе колонны шли 13 танков, 3 БТР, САУ 6, 8 машин РСЗО "Град", 6 пушек Т-30, и 5 бензовозов. По информации источника в вооруженных силах, для обезвреживания и ликвидации бронетехники была отправлена диверсионно-разведывательная группа.
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В результате боя было уничтожено около 10 единиц техники врага. Выполнив задание, разведгруппа украинских военных скрылась без потерь личного состава.
Вероятно, данная колонна могла быть подкреплением для наступления надонецкий аэропорт.
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