Боевики, обстреливая Дебальцево, пытались попасть в офис мониторинговой группы

Боевики пытались попасть в офис специальной мониторинговой группы в Дебальцево, где работают европейцы, украинцы и россияне.

Об этом сообщает «5 канал».

Отмечается, что один из нескольких десятков выпущенных боевиками снарядов, попал в девятиэтажку. Украинские военные говорят: судя по траектории полета, бандиты целили не в жилой дом, а в горсовет - там и расположен офис мониторинговой миссии. Ее работники - не пострадали.

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В целом ситуация в Дебальцево, в 75 километрах от Донецка, крайне напряженная. Взрывы раздаются в разных частях города. В частности, один снаряд упал во двор частного дома. От гибели жильцов спасла бронированная дверь.