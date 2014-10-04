В ходе последних боев за донецкий аэропорт убиты 12 боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Террористы продолжают нарушать договоренности о прекращении огня и обстреливают позиции сил АТО. При этом приоритетной целью для них остается донецкий аэропорт. Они осуществили несколько неудачных попыток атаковать, после чего начали обстреливать из артиллерии. Во время столкновений уничтожено 12 террористов», - сказал Лысенко.

Читайте такжеВо время штурма аэропорта Донецка погиб один военный, трое ранены - СНБООн также отметил, что террористы также попытались атаковать силы АТО под селами Орловское и Гнатовка. Все атаки были отражены.