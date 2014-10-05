Наливайченко: на стороне террористов воюют 30% бойцов донецкой "Альфы"

Об этом рассказал руководитель СБУ Валентин Наливайченко, сообщает Еспресо.TV. "Часть альфовцев воюют в Донецке против Украины, это правда. Предатели там есть. И бывший руководитель донецкой "Альфы" в настоящее время в батальоне "Восток". 30% личного состава донецкой "Альфы" с первых дней конфликта перешли на сторону террористов", - сказал Валентин Наливайченко.

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Он также подчеркнул, чтовсе предатели будут отвечать перед трибуналом за совершение преступлений против человечности. "Мы с этими людьми не общаемся при переговорах по обмену заложниками. Они не являются теми людьми, с которыми можно общаться, поскольку они подпадают под расследование преступлений против человечности", - заявил руководитель СБУ